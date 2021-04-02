Общество , 02 апр, 11:33
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В Минтрансе опровергли сообщения о росте стоимости авиабилетов
Сообщения билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года некорректны. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.
«Информация представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — отметили в ведомстве.
В Минтрансе добавили, что по ряду направлений в России было замечено снижение цен на авиабилеты.
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