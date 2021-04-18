МИД Китая заявил о неизбежности конкуренции с США

Конкуренция США и Китая может быть неизбежной, но она не должна приводить к ущербу одной из сторон, сообщил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью Associated Press. Полный текст интервью размещен на сайте китайского МИДа.

«Для двух больших государств, вроде Китая и Соединенных Штатов, конкуренция может стать неизбежной. Но конкуренция должна быть здоровой и не должна превращаться в агрессивную игру с нулевой суммой», — сказал Лэ Юйчэн.

США и КНР чиновник назвал «двумя ведущими странами, несущими особую ответственностью перед миром». По его словам, для выстраивания отношений необходимо отказаться от конфронтации и расширять сотрудничество, поскольку это идет на пользу обеим сторонам. При этом сотрудничество должно быть равноправным, на выгоду обоим государствам.

В феврале президент США Джо Байден назвал Китай «самым серьезным конкурентом» Соединенных Штатов. Американский лидер тогда заявил о намерении противостоять «злоупотреблениям экономической мощью» со стороны КНР, а также покушениям страны на права человека, интеллектуальную собственность и глобальное управление. В то же время Байден выразил готовность работать с Пекином в тех сферах, в которых у США есть свой интерес.