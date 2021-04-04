Общество , 04 апр, 06:59
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В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет из Токио
Самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.
«Boeing-787. Факт посадки был, посадка считалась аварийной», — уточняется в сообщении.
Никто не пострадал. О числе пассажиров на борту и причине посадки не сообщается.
В начале марта в Тюмени экстренно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Новосибирск. К аварийной посадке привел отказ второго двигателя. На борту было 197 пассажиров, никто не пострадал.