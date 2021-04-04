В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет из Токио

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает ТАСС.

«Boeing-787. Факт посадки был, посадка считалась аварийной», — уточняется в сообщении.

Никто не пострадал. О числе пассажиров на борту и причине посадки не сообщается.

В начале марта в Тюмени экстренно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Новосибирск. К аварийной посадке привел отказ второго двигателя. На борту было 197 пассажиров, никто не пострадал.