В Дагестане на автомобильную дорогу сошла лавина

Видео: mobrep/Telegram

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В Рутульском районе Дагестана произошел сход лавины на автодорогу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В 15:20 [мск] от ЕДДС Рутульского района поступила информация о том, что в Рутульском районе на 37-м км автодороги Рутул-Лучег-Джинных сошла лавина объемом 24 тыс. куб. м. Жертв и пострадавших нет. Под лавиной оказался один автомобиль ВАЗ-2114», — сказали в МЧС.

В машине никого не было, добавили в ведомстве. Сейчас на место происшествия направили спасателей МЧС и пожарных. В МВД по Дагестану РБК также заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время в Министерстве транспорта республики указывают, что лавина накрыла три автомобиля жителей села Цахур. Кроме того, из-за схода лавины без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов и две пограничные заставы. «Дорога перекрыта на протяжении 300 м», — добавили в Минтрансе.