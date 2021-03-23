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В Дагестане на автомобильную дорогу сошла лавина

Видео: mobrep/Telegram
Видео: mobrep/Telegram
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В Рутульском районе Дагестана произошел сход лавины на автодорогу, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«В 15:20 [мск] от ЕДДС Рутульского района поступила информация о том, что в Рутульском районе на 37-м км автодороги Рутул-Лучег-Джинных сошла лавина объемом 24 тыс. куб. м. Жертв и пострадавших нет. Под лавиной оказался один автомобиль ВАЗ-2114», — сказали в МЧС.

В машине никого не было, добавили в ведомстве. Сейчас на место происшествия направили спасателей МЧС и пожарных. В МВД по Дагестану РБК также заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В то же время в Министерстве транспорта республики указывают, что лавина накрыла три автомобиля жителей села Цахур. Кроме того, из-за схода лавины без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов и две пограничные заставы. «Дорога перекрыта на протяжении 300 м», — добавили в Минтрансе.

Проезд через эту местность будет ориентировочно открыт к 25 марта, добавили в ведомстве.

Кроме того, в этот же день в Дагестане сошла вторая лавина объемом около 15 тыс. куб. м, заблокировав проезд по дороге Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал, передает местный гостелерадиоканал «Дагестан». Для ее устранения привлекли две единицы техники.

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