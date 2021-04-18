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Общество ,  
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Amazon отменила выпуск игры по мотивам «Властелина колец»

Американская корпорация Amazon отказалась от выпуска компьютерной игры по мотивам вселенной «Властелина колец». Об этом сообщил представитель компании, передает Bloomberg.

«В настоящее время мы не можем обеспечить условия для продолжения работы над этой игрой», — пояснил он.

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Фото:Edward Smith / Getty Images

Как отмечает Bloomberg, игру разрабатывало подразделение Amazon Game Studios вместе с китайским холдингом по производству видеоигр Leyou Technologies Holdings Ltd. Последний в декабре 2020 купила китайская компания Tencent. Стоимость сделки составила $1,5 млрд. Источники Bloomberg указали, что Amazon не смогла прийти к согласию с Tencent, что привело к сворачиванию работы над игрой.

Летом 2020-го Amazon сообщила о планах совместно с разработчиком компьютерных игр Bethesda снять сериал по мотивам серии Fallout. Шоураннерами нового проекта должны выступить создатели сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld) Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Amazon «Властелин колец» игра
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