Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

Компания Amazon совместно с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннерами нового проекта выступят создатели сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld) Лиза Джой и Джонатан Нолан. В создании также примут участие Тодд Ховард и Джеймс Олтмен из Bethesda, которая разрабатывает Fallout. Они выступят в сериале исполнительными продюсерами.

Дата релиза и актерский состав телепроекта не разглашается, известно, что сериал находится на стадии разработки. В опубликованном тизере сообщается, что в создании сериала примет участие компания Kilter Films. Он завершается известным изображением из заставки игры с надписью «Please stand by».

Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».