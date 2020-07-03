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Технологии и медиа ,  
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Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout

Компания Amazon совместно с разработчиком компьютерных игр Bethesda снимут сериал по мотивам серии игр Fallout, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоураннерами нового проекта выступят создатели сериала «Мир Дикого Запада» (Westworld) Лиза Джой и Джонатан Нолан. В создании также примут участие Тодд Ховард и Джеймс Олтмен из Bethesda, которая разрабатывает Fallout. Они выступят в сериале исполнительными продюсерами.

Дата релиза и актерский состав телепроекта не разглашается, известно, что сериал находится на стадии разработки. В опубликованном тизере сообщается, что в создании сериала примет участие компания Kilter Films. Он завершается известным изображением из заставки игры с надписью «Please stand by».

Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».

Fallout — серия компьютерных игр в жанре RPG, рассказывающая о постапокалиптическом мире после ядерной войны в стиле ретрофутуризма США середины прошлого века. Первая игра вышла в 1997 году. Серия игр насчитывает четыре номерные части и пять спин-оффов и ответвлений. Последняя игра — Fallout 76 — вышла в 2018 году.

Теги: сериал, Amazon, компьютерные игры
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