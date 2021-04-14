У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения

Два землетрясения разной магнитуды произошли у берегов Камчатки. Такие данные приводит камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, магнитуда толчков составила 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее Главное управление по Камчатскому краю сообщало, что в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности в шести районах.

В середине марта у восточного побережья Камчатки, зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 183 км юго-западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.