Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Доход спикера Мосгордумы Шапошникова сократился почти в 11 раз за год Политика, 02:23 В Совфеде обвинили Чехию в желании «подыграть товарищам по НАТО» Политика, 02:19 Во Владивостоке загорелся двухэтажный склад на площади 1,6 тыс. кв. м Общество, 01:47 NASA назвало новую дату первого полета вертолета на Марсе Технологии и медиа, 01:36 На западе Москвы загорелся ангар на площади 200 кв. м Общество, 01:02 На севере Москвы при пожаре в жилом доме пострадали три человека Общество, 00:55 В ООН проверят обогащение урана в Иране Политика, 00:37 В Чехии не исключили отказ в допуске России до тендера на АЭС Политика, 00:29 Цели и портфели: как инвестировать в жизнь РБК и СберПервый, 00:27 «Барселона» разгромила «Атлетик» и выиграла Кубок Испании Спорт, 00:24 Макрон призвал определить «красные линии» в отношениях с Россией Политика, 00:07 В Подмосковье на заправке загорелся бензовоз Общество, 00:03 Моргенштерн оценил возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков Общество, 17 апр, 23:47 Глава Минобороны ФРГ обвинила Россию в угрозе безопасности Европе Политика, 17 апр, 23:47
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Технологии и медиа ,  
0 

NASA назвало новую дату первого полета вертолета на Марсе

Первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе состоится 19 апреля. Об этом сообщило в Twitter NASA.

«Мы планируем уже в понедельник провести первый управляемый полет [вертолета] на Марсе», — отмечается в сообщении.

Дрон должен взлететь в 3:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по мск). Данные о его полете дойдут до Земли только спустя несколько часов. Их покажут в прямой трансляции в 6:15 по восточному времени (13:15 по мск), брифинг проведут в 14:00 (21:00 мск).

NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе
Технологии и медиа
Фото:NASAJPL / Twitter

Изначально запуск вертолета-дрона на Марсе должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Американский ровер высадился на Красной планете в феврале, здесь он будет искать следы жизни. Беспилотник после приземления отделился от марсохода и ждет своего часа на поверхности планеты.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit
NASA Марс испытания вертолет
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе
Технологии и медиа
NASA перенесло первый запуск вертолета на Марсе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter