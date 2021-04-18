NASA назвало новую дату первого полета вертолета на Марсе

Первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе состоится 19 апреля. Об этом сообщило в Twitter NASA.

«Мы планируем уже в понедельник провести первый управляемый полет [вертолета] на Марсе», — отмечается в сообщении.

Дрон должен взлететь в 3:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по мск). Данные о его полете дойдут до Земли только спустя несколько часов. Их покажут в прямой трансляции в 6:15 по восточному времени (13:15 по мск), брифинг проведут в 14:00 (21:00 мск).