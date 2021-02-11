При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

Фото: ГУ МЧС по г. Москве

В многоэтажном доме на северо-западе Москвы произошел пожар, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Большой Коптевский проезд, дом 8.

«Пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в одной из квартир на четвертом этаже в 14-этажном жилом здании. Горели личные вещи и мебель на общей площади 40 кв. м. В 5:37 пожар локализован. В 5:58 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего из горящего здания были эвакуированы 25 человек, из них четверо — дети.