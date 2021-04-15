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В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бызово Свердловской области загорелся частный дом, четверо человек пострадали. Об этом сообщил департамент информационной политики региона, передает ТАСС.

«При возгорании пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей, три года и 1,3 года», — уточняется в сообщении.

В Забайкалье три человека погибли при пожаре в жилом доме
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Фото:ГУ МЧС по Забайскальскому краю

Спасатели ищут еще пятерых детей, которые могли находиться в доме.

Ранее в поселке Новокручининский Забайкальского края при пожаре в жилом доме погибли три человека, включая ребенка 2018 года рождения. Из-за того что возгорание поздно обнаружили, здание площадью 42 кв. м был полностью уничтожен огнем.

пожар Свердловская область жертвы МЧС
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