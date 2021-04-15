В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бызово Свердловской области загорелся частный дом, четверо человек пострадали. Об этом сообщил департамент информационной политики региона, передает ТАСС.

«При возгорании пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей, три года и 1,3 года», — уточняется в сообщении.

Спасатели ищут еще пятерых детей, которые могли находиться в доме.

Ранее в поселке Новокручининский Забайкальского края при пожаре в жилом доме погибли три человека, включая ребенка 2018 года рождения. Из-за того что возгорание поздно обнаружили, здание площадью 42 кв. м был полностью уничтожен огнем.