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В ООН проверят обогащение урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран начал обогащать уран до рекордных 60%. Об этом со ссылкой на агентство сообщает Reuters.

«Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 с обогащением до 60%... на (наземной) экспериментальной установке по обогащению топлива в Натанзе», — уточняется в сообщении.

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В конфиденциальном отчете МАГАТЭ государствам-членам ООН, передает Reuters, говорится, что агентство взяло образец произведенного в Иране урана на анализ. Специалисты проведут независимую проверку его уровня обогащения.

Как поясняет Reuters, согласно ядерной сделке, Иран может обогащать уран только до 3,67%. Такое соглашение об иранской ядерной программе было заключено в 2015 году между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией.

Иран решил обогащать уран до рекордного уровня
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Президент Ирана Хасан Рухани

При этом ранее Иран уже поднял обогащение урана до 20%. О том, что он увеличит его до 60%, сообщил 13 апреля представитель Ирана Аббас Аракчи на переговорах по возможному восстановлению сделки по иранской ядерной программе. Заявление Аракчи последовало после аварии на обогатительном комплексе в Натанзе, вызванного, по мнению иранской стороны, «ядерным терроризмом».

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Израильская газета Jerusalem Post сообщила, что речь идет о кибератаке на комплекс, за которой может стоять израильская разведка «Моссад». Американское издание The New York Times со ссылкой на источники писало, что израильская разведка организовала взрыв на ядерном объекте в Натанзе, из-за чего разрушилась его внутрення энергосистема.

Старший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий уточнял РБК, что Иран никогда ранее не обогащал уран до уровня 60%. «Если обогатить уран до 60%, вы проделаете примерно 95% работы, необходимой для получения урана с обогащением в 90%, пригодного для производства ядерного оружия», — указал эксперт.

ООН МАГАТЭ Иран ядерное оружие обогащение урана
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