В ООН проверят обогащение урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает, что Иран начал обогащать уран до рекордных 60%. Об этом со ссылкой на агентство сообщает Reuters.

«Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6 с обогащением до 60%... на (наземной) экспериментальной установке по обогащению топлива в Натанзе», — уточняется в сообщении.

В конфиденциальном отчете МАГАТЭ государствам-членам ООН, передает Reuters, говорится, что агентство взяло образец произведенного в Иране урана на анализ. Специалисты проведут независимую проверку его уровня обогащения.

Как поясняет Reuters, согласно ядерной сделке, Иран может обогащать уран только до 3,67%. Такое соглашение об иранской ядерной программе было заключено в 2015 году между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией.