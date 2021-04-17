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В Петербурге кусок лепнины упал на коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге отколовшийся от здания кусок лепнины упал на коляску с двухлетним ребенком. Об этом говорится на сайте городской прокуратуры.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился 2-летний ребенок, лепнины с фасада дома № 167 на Московском проспекте», — отмечается в сообщении.

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Общество

Во время проверки прокуратура оценит работу ответственной за содержание общего имущество дома управляющей компании.

Источники «Фонтанки» сообщили, что двухлетний мальчик получил из-за падения куска фасада травмы средней тяжести, его госпитализировали. Предварительно, ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у него также поврежден глаз.

В 2019 году фрагменты лепнины с балкона здания в Москве упали на десятилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика, которые гуляли с матерью. Инцидент произошел у дома на Ленинградском проспекте. Девочка получила сотрясение мозга, мальчик — травму ноги, детей госпитализировали.

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