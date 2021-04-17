В Петербурге кусок лепнины упал на коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге отколовшийся от здания кусок лепнины упал на коляску с двухлетним ребенком. Об этом говорится на сайте городской прокуратуры.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился 2-летний ребенок, лепнины с фасада дома № 167 на Московском проспекте», — отмечается в сообщении.

Во время проверки прокуратура оценит работу ответственной за содержание общего имущество дома управляющей компании.

Источники «Фонтанки» сообщили, что двухлетний мальчик получил из-за падения куска фасада травмы средней тяжести, его госпитализировали. Предварительно, ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у него также поврежден глаз.