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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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СК начал проверку после падения лепнины около планетария в Москве

Следователи начали проверку после того, как женщина пострадала из-за обрушения лепнины в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СКР.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Садовая-Кудринская. Женщину 1959 года рождения доставили в больницу.

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Накануне с жилого дома, расположенного около планетария, упала лепнина. В результате пострадала женщина. Директор по маркетингу и рекламе АО «Планетарий» Юлия Ким рассказала РБК, что зону огородили, и на работе планетария инцидент не сказался.

Теги: Москва, лепнина, обрушение, проверка
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