В Подмосковье на заправке загорелся бензовоз

В городском округе Пушкино Московской области загорелось транспортное средство. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на 41-м км Ярославского шоссе. Информация о возгорании поступила в МЧС 17 апреля в 20:29.

В 21:25 пожар удалось локализовать, открытое горение полностью потушили к 21:29.

«РИА Новости» со ссылкой на подмосковное МЧС уточняет, что в Пушкино загорелся бензовоз с прицепом на территории автомобильной заправки. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что вспыхнул сливной резервный резервуар, после чего огонь охватил всю машину.