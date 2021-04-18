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В Подмосковье на заправке загорелся бензовоз

В городском округе Пушкино Московской области загорелось транспортное средство. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на 41-м км Ярославского шоссе. Информация о возгорании поступила в МЧС 17 апреля в 20:29.

В 21:25 пожар удалось локализовать, открытое горение полностью потушили к 21:29.

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«РИА Новости» со ссылкой на подмосковное МЧС уточняет, что в Пушкино загорелся бензовоз с прицепом на территории автомобильной заправки. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что вспыхнул сливной резервный резервуар, после чего огонь охватил всю машину.

Весной 2020 года в подмосковном Дзержинске загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Никто не пострадал.

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