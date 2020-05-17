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Общество ,  
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В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17:50 мск, а спустя час пожар локализовали. Первоначально его площадь составляла 200 кв. м, а затем возросла до 300 кв. м.

Открытое горение ликвидировали в 19:38 мск. В тушении участвуют 68 человек и 24 единицы техники.

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Фото: chehovvid / VK

«Эвакуация не проводилась, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. До ближайших жилых строений 1 км», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе областного главка МЧС рассказали ТАСС, что загорелись два бензовоза и контейнеры, в которых находятся стройматериалы.

По данным источника агентства в экстренных службах, пожар распространился на десять контейнеров и есть угроза перехода огня на семь находящихся рядом бензовозов.

Теги: Московская область, пожар
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