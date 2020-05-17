В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы

Фото: МЧС России

В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17:50 мск, а спустя час пожар локализовали. Первоначально его площадь составляла 200 кв. м, а затем возросла до 300 кв. м.

Открытое горение ликвидировали в 19:38 мск. В тушении участвуют 68 человек и 24 единицы техники.

«Эвакуация не проводилась, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. До ближайших жилых строений 1 км», — говорится в сообщении ведомства.