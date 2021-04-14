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У летевшего из Краснодара самолета сработал датчик неисправности закрылок

Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Ress
Фото: Алексей Гынгазов / Global Look Ress

Датчик неисправности закрылок сработал в самолете, летевшем по маршруту Краснодар — Москва. Об этом источники в экстренных службах сообщили агентствам ТАСС и «РИА Новости».

По данным агентств, самолет Boeing 737 произвел штатную посадку в аэропорту Шереметьево.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Судя по онлайн-табло Шереметьево, перелет в Москву из Краснодара на самолете Boeing 737 выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и Air Serbia, самолет совершил посадку в 06.22 мск. РБК обратился за комментарием в пресс-службы компаний.

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11 апреля пассажирский Boeing 737 авиакомпании Azur Air, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины. На борту на тот момент находились 190 пассажиров, никто из них не пострадал.

Краснодар самолет датчик
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