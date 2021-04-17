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Главком ВС Украины попросил не сеять панику из-за российских войск

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак (Фото: Pavlo_bagmutukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обратился к представителям органов власти и местных самоуправлений с просьбой не сеять в обществе панические настроения из-за перемещения российских войск у границ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины, опубликованного в Facebook.

Хомчак объяснил перемещение российских войск вдоль границы Украины попыткой Москвы «в очередной раз испытать» Киев на прочность. Хомчак заверил, что генеральный штаб украинских ВС рассматривает все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

В связи с этим он просил местные власти «не будоражить в обществе панические настроения». Он добавил, что им не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований, ведь такую некоординированную деятельность, по его словам, может «спекулятивно использовать российская пропагандистская машина, чтобы неформально подтвердить свои манипулятивные и лживые заявления о ситуации на Украине».

Главнокомандующий ВСУ добавил, что сегодня в разных областях Украины проводятся плановые и внеплановые встречи резервистов и территориальной обороны, а также другие меры в соответствии с реализацией задач госзащиты.

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Обращение Хомчака стало реакцией на желание мэров ряда городов на западе Украины формировать отряды самообороны для отражения «российской агрессии». Так, 16 апреля мэр Львова Андрей Садовой встретился с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин и попросил помочь в организации территориальной обороны города, а 15 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о наборе в отряд добровольцев на случай «вторжения» России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США расширить программу обучения украинских военных с участием американских инструкторов. По его словам, присутствие американских инструкторов на Украине приближает страну к стандартам НАТО и «значительно повышает боеспособность вооруженных сил» государства.

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17 апреля командующий операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что Киев изучает сценарии обороны в «случае российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. Он уточнил, что «сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора обороны вполне достаточно».

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