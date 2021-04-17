Главком ВС Украины попросил не сеять панику из-за российских войск

Руслан Хомчак (Фото: Pavlo_bagmutukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обратился к представителям органов власти и местных самоуправлений с просьбой не сеять в обществе панические настроения из-за перемещения российских войск у границ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины, опубликованного в Facebook.

Хомчак объяснил перемещение российских войск вдоль границы Украины попыткой Москвы «в очередной раз испытать» Киев на прочность. Хомчак заверил, что генеральный штаб украинских ВС рассматривает все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

В связи с этим он просил местные власти «не будоражить в обществе панические настроения». Он добавил, что им не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований, ведь такую некоординированную деятельность, по его словам, может «спекулятивно использовать российская пропагандистская машина, чтобы неформально подтвердить свои манипулятивные и лживые заявления о ситуации на Украине».

Главнокомандующий ВСУ добавил, что сегодня в разных областях Украины проводятся плановые и внеплановые встречи резервистов и территориальной обороны, а также другие меры в соответствии с реализацией задач госзащиты.