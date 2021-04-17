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Политика ,  
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В Зимбабве освободят заключенных из-за распространения COVID-19

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP
Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Власти Зимбабве освободили уже около 400 заключенных из своих тюрем в рамках плана по борьбе с переполненностью и ограничением распространения COVID-19. Об этом сообщает Assosiated Press.

«Около 400 заключенных были освобождены из тюрьмы Чикуруби и других тюрем столицы, Хараре в субботу, и еще больше — из других тюрем по всей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по президентской амнистии будут освобождены порядка 3000 заключенных. Всего тюрьмы Зимбабве вмещают 17 000 заключенных, однако до объявленной президентом Эммерсоном Мнангагвой амнистии в них содержались около 22 000 человек.

Уточняется, что освобождению подлежат люди, которые были осуждены за ненасильственные преступления. Осужденные за такие преступления, как убийство, государственная измена, торговля людьми и сексуальные преступления, не смогут покинуть тюрьму. Мнангагва также заменил смертные приговоры пожизненными приговорами.

Амнистия «будет иметь большое значение» для сокращения расходов и угрозы распространения вируса в тюрьмах, сказал Алворд Гапаре, начальник тюрьмы в Хараре. По его словам, в столичных тюрьмах зарегистрировано 173 подтвержденных инфекции и одна смерть.

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17 марта агентство Anadolu сообщало, что в попытке ограничить распространение нового коронавируса правительство Зимбабве организовало амнистию заключенных, которые отбыли не менее трети своего срока. Отмечается, что с марта по июнь 2020 года, во время первой волны COVID-19 в Зимбабве, были также освобождены 4208 заключенных.

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На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, в Зимбабве зарегистрировано более 37 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 и еще 1,5 тыс. человек погибли. Всего в стране подтверждено почти 270 тыс. случаев заболевания.

Зимбабве тюрьма коронавирус COVID-19
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