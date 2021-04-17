Британская королевская семья опубликовала видео в память о принце Филиппе

Королевская семья Великобритании в день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа опубликовала видео в его память.

«Ролик в память о необыкновенной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря огромному опыту и принадлежности к поколению военного времени», — говорится в подписи к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

В ролике показываются фотографии супруга королевы Великобритании Елизаветы II в разные периоды его жизни: в детстве, в юности, в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей.

Принц Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни. Он прожил дольше других мужчин британской королевской семьи, а его брак с королевой Елизаветой II стал самым длительным в истории английской монархии.