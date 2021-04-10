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Джонсон отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах супруга королевы страны Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис главы правительства.

В сообщении говорится, что из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на похоронах могут присутствовать только 30 человек.

«Премьер-министр всегда хотел действовать в соответствии с тем, что лучше для королевского двора, и поэтому хочет, чтобы как можно больше членов семьи присутствовали на похоронах в субботу», — отметили на Даунинг-стрит.

Принц Гарри примет участие в похоронах принца Филиппа
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Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи, не дожив до своего столетия два месяца.

Похороны состоятся 17 апреля в Виндзоре, где находится летняя резиденция монархов. В соответствии с пожеланием покойного, мероприятие будет «церемониальными королевскими похоронами», а не государственными.

Борис Джонсон принц Филипп похороны Великобритания
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