Во Владимире журналиста «Важных историй» отпустили после опроса в полиции

Екатерина Аренина (Фото: aaarenina / Facebook)

Во время съемки интервью с женой осужденного на фоне колонии была задержана журналистка «Важных историй». Об этом РБК сообщил главный редактор издания Роман Анин.

«Ее задержали как раз во время интервью: они стояли через дорогу от колонии, записывали интервью с женщиной <...> их задержали, Екатерину, жену заключенного и оператора, и повезли их по улице Луначарского во Владимире», — сообщил Анин.

Он отметил, что во Владимир журналистка отправилась по редакционному заданию — готовить видеорепортаж о ситуации в колониях Владимирской области. В момент задержания проходили съемки жены осужденного, который, как он заявляет, подвергался пыткам.

«Вменяют им якобы съемку режимного объекта», — добавил главред.

Журналистка Екатерина Аресина позже сообщила РБК, что после задержания они были опрошены и отпущены. «Ничего не вменили, взяли объяснения, что снимали», — добавила она. По ее словам, колонию для сюжета снимали с улицы, съемки на территории режимного объекта не велись.