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Во Владимире журналиста «Важных историй» отпустили после опроса в полиции

Екатерина Аренина
Екатерина Аренина (Фото: aaarenina / Facebook)

Во время съемки интервью с женой осужденного на фоне колонии была задержана журналистка «Важных историй». Об этом РБК сообщил главный редактор издания Роман Анин.

«Ее задержали как раз во время интервью: они стояли через дорогу от колонии, записывали интервью с женщиной <...> их задержали, Екатерину, жену заключенного и оператора, и повезли их по улице Луначарского во Владимире», — сообщил Анин.

Он отметил, что во Владимир журналистка отправилась по редакционному заданию — готовить видеорепортаж о ситуации в колониях Владимирской области. В момент задержания проходили съемки жены осужденного, который, как он заявляет, подвергался пыткам.

«Вменяют им якобы съемку режимного объекта», — добавил главред.

Журналистка Екатерина Аресина позже сообщила РБК, что после задержания они были опрошены и отпущены. «Ничего не вменили, взяли объяснения, что снимали», — добавила она. По ее словам, колонию для сюжета снимали с улицы, съемки на территории режимного объекта не велись.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Владимирской области, но на момент публикации ответа не поступило.

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<p>Анна&nbsp;Ставицкая и&nbsp;Роман Анин</p>

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9 апреля ФСБ провело обыски у главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Были изъяты флешки, компьютеры, телефоны и банковские карты.

Следственные действия связаны с уголовным делом по ч. 2 ст. 137 УК, возбужденным против главреда еще в 2016 году. Дело было заведено после того, как Анин опубликовал в «Новой газете» статью, в которой утверждалось, что Ольга Сечина отдыхала на яхте St. Princess Olga. «Новая газета» по решению суда публиковала опровержение материала. Адвокат Анина Анна Ставицкая сообщила РБК, что дело было возобновлено 24 марта 2021 года. 

Позже издание «Важные истории» сообщило, что Анин сохранил статус свидетеля. Анна Ставицкая также полагала, что говорить о возможности переквалификации дела и перехода ее подзащитного из статуса свидетеля в другой пока не приходится.

задержание Владимир журналистка
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