Главред «Важных историй» остался свидетелем по делу после допроса

Анна Ставицкая и Роман Анин (Фото: istories_media / Telegram)

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин по завершению допроса у следователя в понедельник сохранил статус свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

«Допрос закончился. Анин все еще в статусе свидетеля», — говорится в сообщении.

Адвокат журналиста Анна Ставицкая сообщила РБК, что допрос проходил в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

«Пока никакая другая информация следствие не интересует. На этот допрос Роман поехал добровольно, отказался от дачи показаний», — пояснила адвокат.

По ее словам, допрос длился меньше часа. Она также полагает, что говорить о возможности переквалификации дела и перехода ее подзащитного из статуса свидетеля в другой пока не приходится.