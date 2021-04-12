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Главред «Важных историй» остался свидетелем по делу после допроса

Анна Ставицкая и Роман Анин
Анна Ставицкая и Роман Анин (Фото: istories_media / Telegram)

Главный редактор «Важных историй» Роман Анин по завершению допроса у следователя в понедельник сохранил статус свидетеля по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

«Допрос закончился. Анин все еще в статусе свидетеля», — говорится в сообщении.

Адвокат журналиста Анна Ставицкая сообщила РБК, что допрос проходил в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

«Пока никакая другая информация следствие не интересует. На этот допрос Роман поехал добровольно, отказался от дачи показаний», — пояснила адвокат.

По ее словам, допрос длился меньше часа. Она также полагает, что говорить о возможности переквалификации дела и перехода ее подзащитного из статуса свидетеля в другой пока не приходится.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

Причиной обыска у журналиста Анина стала статья о «принцессе Ольге»
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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

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9 апреля ФСБ провела ночной обыск у главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Оперативные мероприятия заняли семь часов. Были изъяты флешки, компьютеры, телефоны и банковские карты.

Следственные действия связаны с уголовным делом по ч. 2 ст. 137 УК России, возбужденным против главреда еще в 2016 году. Дело было заведено после того, как Анин опубликовал в «Новой газете» статью, в которой утверждалось, что Ольга Сечина (на тот момент жена главы «Роснефти») отдыхала на яхте St. Princess Olga. Адвокат Анина Анна Ставицкая сообщила РБК, что дело было возобновлено 24 марта 2021 года.

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