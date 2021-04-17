Число жертв COVID-19 в мире превысило 3 млн человек

Фото: Eraldo Peres / AP

После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 3 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Всемирной организации здравоохранения на 17 апреля, жертвами пандемии коронавируса стали 2 млн 979 тыс. человек.

Всего в мире диагностировано почти 140 млн случаев заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по абсолютному количеству умерших от COVID-19 в мире лидируют США:

США — 566 244;

Бразилия — 368 749;

Мексика — 211 693;

Индия — 175 649;

Великобритания — 127 472;

Италия — 116 336;

Россия — 103 563 (по данным оперативного штаба на момент публикации, 105 193).