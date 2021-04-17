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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 3 млн человек

Фото: Eraldo Peres / AP
Фото: Eraldo Peres / AP

После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 3 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Всемирной организации здравоохранения на 17 апреля, жертвами пандемии коронавируса стали 2 млн 979 тыс. человек.

Всего в мире диагностировано почти 140 млн случаев заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по абсолютному количеству умерших от COVID-19 в мире лидируют США:

  • США — 566 244;
  • Бразилия — 368 749;
  • Мексика — 211 693;
  • Индия — 175 649;
  • Великобритания — 127 472;
  • Италия — 116 336;
  • Россия — 103 563 (по данным оперативного штаба на момент публикации, 105 193).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России, по данным оперативного штаба, выявлено более 4,6 млн случаев заражения SARS-CoV-2. За последние 24 часа был выявлен 9321 новый случай заражения COVID-19, еще 398 человек скончались.

По данным Росстата, смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет. Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По смертности от COVID-19 на 1 млн жителей Россия находится на 57-м месте в мире — 721 (данные сайта Worldometers).

Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19 на 1 млн населения:

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  • Гибралтар — 2791;
  • Чехия — 2648;
  • Венгрия — 2591;
  • Сан-Марино — 2560;
  • Босния и Герцеговина — 2386;
  • Черногория — 2262;
  • Болгария — 2186;
  • Северная Македония — 2106;
  • Бельгия — 2036;
  • Словакия — 2022;
  • Словения — 1997.

Смертность с COVID-19 в России в феврале сократилась на треть
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Отметку в 2 млн смертей от COVID-19 Университет Джонса Хопкинса фиксировал 15 января этого года. Тогда лидерами антирейтинга были США (389 тыс. случаев), Бразилия (207 тыс.), Индия (151 тыс.), Мексика (137 тыс.) и Великобритания (87 тыс.). По смертности Россия также была на 57-м месте в мире — 442 случая на 1 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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