Число жертв COVID-19 в мире превысило 3 млн человек
После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 3 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Всемирной организации здравоохранения на 17 апреля, жертвами пандемии коронавируса стали 2 млн 979 тыс. человек.
Всего в мире диагностировано почти 140 млн случаев заражения коронавирусом.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по абсолютному количеству умерших от COVID-19 в мире лидируют США:
- США — 566 244;
- Бразилия — 368 749;
- Мексика — 211 693;
- Индия — 175 649;
- Великобритания — 127 472;
- Италия — 116 336;
- Россия — 103 563 (по данным оперативного штаба на момент публикации, 105 193).