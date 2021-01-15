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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в ноябре—декабре 2019 года, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 2 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, США. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 января, жертвами пандемии коронавируса стали 1 млн 979 тыс. человек.

Всего в мире диагностировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом.

Лидируют по абсолютному количеству умерших от COVID-19:

  • США — 389 581;
  • Бразилия — 207 095;
  • Индия — 151 918;
  • Мексика — 137 916
  • Великобритания — 87 448;
  • Италия — 81 325;
  • Франция — 69 452.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России, по данным оперативного штаба, выявлено более 3,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2, более 64 тыс. человек считаются умершими в результате заболевания COVID-19. Однако Росстат предоставил другие данные: общее число умерших с COVID-19 за апрель—ноябрь составило 116 030 человек. Из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7673 — в августе, 10 179 — в сентябре, 24 333 — в октябре и 35 645 — в ноябре. Данные за декабрь ведомство еще не публиковало. Разница в результатах объясняется отличающимися методиками подсчета.

По смертности от COVID-19 на 1 млн жителей Россия находится на 57-м месте в мире — 442 (данные сайта Worldometers).

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Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19 на 1 млн населения: 

  • Сан-Марино — 1813;
  • Бельгия — 1747;
  • Словения — 1501;
  • Босния и Герцеговина — 1349;
  • Италия — 1346;
  • Чехия — 1309;
  • Северная Македония — 1287;
  • Лихтенштейн — 1283;
  • Великобритания — 1282;
  • Болгария — 1213;
  • США — 1202.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
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