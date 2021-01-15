Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек
После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 2 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, США. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 января, жертвами пандемии коронавируса стали 1 млн 979 тыс. человек.
Всего в мире диагностировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом.
Лидируют по абсолютному количеству умерших от COVID-19:
- США — 389 581;
- Бразилия — 207 095;
- Индия — 151 918;
- Мексика — 137 916
- Великобритания — 87 448;
- Италия — 81 325;
- Франция — 69 452.