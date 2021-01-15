Число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн человек

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в ноябре—декабре 2019 года, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года

Фото: David W Cerny / Reuters

После заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли более 2 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, США. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 января, жертвами пандемии коронавируса стали 1 млн 979 тыс. человек.

Всего в мире диагностировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом.

Лидируют по абсолютному количеству умерших от COVID-19:

США — 389 581;

Бразилия — 207 095;

Индия — 151 918;

Мексика — 137 916

Великобритания — 87 448;

Италия — 81 325;

Франция — 69 452.