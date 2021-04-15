Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам

В прошлом году на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии власти предложили ввести особый порядок компенсаций для тех, кто купил путевку, но не смог ею воспользоваться

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Россияне смогут вернуть деньги за туристский продукт в сфере выездного туризма по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе.

Деньги будут выплачены из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Весной прошлого года власти предложили установить особый порядок компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавируса. Речь идет о том, что правительство в 2020–2021 годах может устанавливать особые условия, порядок и сроки возврата туристам денег за туры или «предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта». В частности, особые условия могут быть установлены для отмены или переноса бронирования в гостиницах и других средствах размещения, а также для возврата денег, уплаченных при бронировании.