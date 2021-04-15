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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам

В прошлом году на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии власти предложили ввести особый порядок компенсаций для тех, кто купил путевку, но не смог ею воспользоваться
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россияне смогут вернуть деньги за туристский продукт в сфере выездного туризма по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе.

Деньги будут выплачены из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

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Фото:Михаил Алаеддин / РИА Новости

Весной прошлого года власти предложили установить особый порядок компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавируса. Речь идет о том, что правительство в 2020–2021 годах может устанавливать особые условия, порядок и сроки возврата туристам денег за туры или «предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта». В частности, особые условия могут быть установлены для отмены или переноса бронирования в гостиницах и других средствах размещения, а также для возврата денег, уплаченных при бронировании.

Поправки коснутся тех, кто приобрел тур до 31 марта 2020 года включительно, причем речь идет о поездках по всем направлениям, как внутри России, так и за границу. На тот момент у турфирм, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), накопились обязательства более чем по 600 тыс. отложенных туров.

В апреле власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines дважды в неделю и вывозных рейсов. По оценке АТОР, всего забронировали туры в Турцию в эти даты 533 200 туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров превысила 30 млрд руб. «Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли», — констатировали эксперты АТОР. Там не исключили, что последствия для туриндустрии могут быть сравнимы с закрытием границ в марте прошлого года.

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Источник: JHU
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Автор
Елена Чернышова
туристы туроператоры пандемия возврат средств
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