Разработчик сообщил о вакцинах от аллергии на орехи и цветение березы

Институт иммунологии совместно с Венским медуниверситетом создал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат также будет эффективен для лечения перекрестной аллергии на яблоки и некоторые виды орехов, включая грецкие и арахис

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / ТАСС

В Институте иммунологии ФМБА России ведется разработка вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы, она также будет применяться и для лечения перекрестной пищевой аллергии, вызываемой яблоками и некоторыми видами орехов. Об этом РБК рассказали в научном учреждении.

«В ходе проекта была получена рекомбинантная гипоаллергенная вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, вызываемой аллергенами яблок, — рассказали в Институте иммунологии. — Молекулярная конструкция вакцины позволяет использовать и другие белковые молекулы аллергии, обладающие перекрестными с аллергеном пыльцы березы аллергенными свойствами, в частности аллергены лесных, грецких орехов и арахиса».

Разработка вакцины началась в 2018 году. Сейчас ученые изучают ее эффективность и безопасность. Они планируют завершить исследования к концу 2021 года, после чего перейдут к клиническим испытаниям вакцины. Затем она станет доступна для граждан.

«Cхема лечения разработанной рекомбинантной вакциной для иммунотерапии будет состоять из предсезонных курсов от трех до пяти инъекций и одной или двух предсезонных инъекций перед сезоном пыления березы следующего года. Таким образом, курс аллерген-специфической иммунотерапии будет более удобным для применения в практике за счет сокращения количества инъекций и визитов пациентов в клинику по сравнению с существующими в настоящее время схемами проведения данной терапии», — подчеркнули в институте.