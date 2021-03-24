Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
ЕС и США договорились о координации действий по России Политика, 23:15 Принц Гарри устроился на вторую работу в США Общество, 23:04 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 22:55 Мальта — Россия. Онлайн Спорт, 22:45 Разработчик сообщил о вакцинах от аллергии на орехи и цветение березы Общество, 22:39 На Украине умер мужчина спустя девять дней после вакцинации AstraZeneca Общество, 22:33 Сборная Нидерландов без Промеса проиграла команде Турции Спорт, 22:13 СКА победил «Динамо» и увеличил преимущество в серии 1/4 финала КХЛ Спорт, 22:13 Посольство предупредило об ответных мерах на санкции Канады против России Политика, 22:10 Госсекретарь США потребовал от Турции «не держать» российские С-400 Политика, 22:05 Глава делегации в Вене призвал НАТО определиться с отношением к России Политика, 21:56 Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян Финансы, 21:47 Тарасова отреагировала на провал Трусовой в короткой программе на ЧМ Спорт, 21:46 Головин сыграет за сборную России впервые за 491 день Спорт, 21:41
Общество ,  
0 

Разработчик сообщил о вакцинах от аллергии на орехи и цветение березы

Институт иммунологии совместно с Венским медуниверситетом создал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат также будет эффективен для лечения перекрестной аллергии на яблоки и некоторые виды орехов, включая грецкие и арахис
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / ТАСС
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / ТАСС

В Институте иммунологии ФМБА России ведется разработка вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы, она также будет применяться и для лечения перекрестной пищевой аллергии, вызываемой яблоками и некоторыми видами орехов. Об этом РБК рассказали в научном учреждении.

«В ходе проекта была получена рекомбинантная гипоаллергенная вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, вызываемой аллергенами яблок, — рассказали в Институте иммунологии. — Молекулярная конструкция вакцины позволяет использовать и другие белковые молекулы аллергии, обладающие перекрестными с аллергеном пыльцы березы аллергенными свойствами, в частности аллергены лесных, грецких орехов и арахиса».

Разработка вакцины началась в 2018 году. Сейчас ученые изучают ее эффективность и безопасность. Они планируют завершить исследования к концу 2021 года, после чего перейдут к клиническим испытаниям вакцины. Затем она станет доступна для граждан.

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V»
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

«Cхема лечения разработанной рекомбинантной вакциной для иммунотерапии будет состоять из предсезонных курсов от трех до пяти инъекций и одной или двух предсезонных инъекций перед сезоном пыления березы следующего года. Таким образом, курс аллерген-специфической иммунотерапии будет более удобным для применения в практике за счет сокращения количества инъекций и визитов пациентов в клинику по сравнению с существующими в настоящее время схемами проведения данной терапии», — подчеркнули в институте.

В разработке препарата кроме Института иммунологии ФМБА также участвует Венский медицинский университет. Заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии университета, профессор Рудольф Валента, в начале февраля предполагал, что первые прививки новой вакциной могут быть сделаны в 2022 году.

«Суть в том, что молекула аллергена в пыльце березы очень похожа на таковую в орехах и яблоках. Это перекрестная реакция. Иными словами, если у вас образуются антитела на пыльцу березы, то они реагируют и на орехи, и на яблоко. Поэтому вакцина против аллергии на пыльцу березы эффективна и против аллергии на продукты питания, содержащие орехи и яблоки», — пояснял он действие препарата в интервью «РИА Новости».

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

По словам Валенты, аллергия на пыльцу березы — одна из двух главных аллергий в России, затрагивающих почти 20% населения. Вторая — это аллергия на кошек.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
вакцина ФМБА
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Общество
ВОЗ оценила применение вакцины Moderna для склонных к острой аллергии
Общество
NYT узнала о первой аллергической реакции после прививки вакциной Moderna
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter