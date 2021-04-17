Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Двуликие Reverso: 90 лет легенде часового дела Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 08:10 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 08:05 Как пройдут похороны супруга Елизаветы II, принца Филиппа. Видео Политика, 08:00 США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия Политика, 07:56 Немков рассказал об ошибках в победном бою на турнире Bellator Спорт, 07:49 Россияне назвали сферы работы для быстрого карьерного роста Общество, 07:30 В Роспотребнадзоре заявили о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19 Политика, 07:26 Бастрыкин наградил медиков из Благовещенска за операцию при пожаре Общество, 07:18 Немков победил американского бойца ММА на турнире Bellator Спорт, 07:12 Что надо знать o шинах. Тест РБК и Nokian Tyres, 07:08 Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2020 года. Фотогалерея Политика, 07:01  Байден поддержал Японию в намерении провести Олимпиаду Общество, 06:57 В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов РБК и Русский продукт, 06:39 В США украинца приговорили к десяти годам тюрьмы за кибератаки Общество, 06:18
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Политика ,  
0 

США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

США подтвердили свою готовность защищать Японию, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

«США подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные вооружения», — говорится в сообщении.

Байден поддержал Японию в намерении провести Олимпиаду
Общество

Главы государств также подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые контролирует Япония. При этом острова являются предметом территориального спора с Китаем. Согласно указанной статье, каждая из сторон расценивает любую агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности, в связи с чем может действовать в соответствии с собственной конституцией.

В конце января новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил министру обороны Японии Нобуо Киси о намерении США оборонять острова Сенкаку.

«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорилось в сообщении оборонного ведомства.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

Необитаемый архипелаг (японцы называют его Сенкаку, а китайцы — Дяоюйдао) перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны архипелаг находился под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, в связи с чем в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова. Большее обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло после того, как Токио в 2012 году выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.

Япония США Китай территориальный спор ядерное оружие
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
Япония и Южная Корея оценили продление договора СНВ-3
Политика
Эксперты оценили решение Японии сбросить в океан воду с АЭС в Фукусиме
Общество
В КНДР назвали запуск ракет в сторону Японского моря самообороной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter