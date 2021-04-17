США заявили о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

США подтвердили свою готовность защищать Японию, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

«США подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные вооружения», — говорится в сообщении.

Главы государств также подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые контролирует Япония. При этом острова являются предметом территориального спора с Китаем. Согласно указанной статье, каждая из сторон расценивает любую агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности, в связи с чем может действовать в соответствии с собственной конституцией.