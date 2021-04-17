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Пандемия коронавируса ,  
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Байден поддержал Японию в намерении провести Олимпиаду

Президент США Джо Байден поддерживает решимость японских властей провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между американским лидером и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

«Президент Байден поддерживает усилия премьер-министра Суги, направленные на проведение безопасных и защищенных Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», — сообщили в Белом доме.

В заявлении отмечается, что лидеры двух стран «выразили чувство гордости за американских и японских атлетов», которые готовятся к этим соревнованиям.

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Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне Суга ответил на вопрос о том, не отказалась ли Япония от планов провести Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса.

«Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку», — сказал он.

Премьер добавил, что Токио продолжит тщательную подготовку к соревнованиям.

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Токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 в марте прошлого года правительство экс-премьера Японии Синдзо Абэ вместе с Международным олимпийским комитетом перенесли игры на следующий год. Теперь Олимпиада должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В январе The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства Японии сообщила, что власти страны пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году придется отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг эту информацию.

Джо Байден Япония Олимпиада
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