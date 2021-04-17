Байден поддержал Японию в намерении провести Олимпиаду

Президент США Джо Байден поддерживает решимость японских властей провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между американским лидером и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

«Президент Байден поддерживает усилия премьер-министра Суги, направленные на проведение безопасных и защищенных Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом», — сообщили в Белом доме.

В заявлении отмечается, что лидеры двух стран «выразили чувство гордости за американских и японских атлетов», которые готовятся к этим соревнованиям.

Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне Суга ответил на вопрос о том, не отказалась ли Япония от планов провести Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса.