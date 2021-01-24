Пентагон заявил о готовности защитить спорные острова в Японии

Новый министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил о намерении США оборонять острова Сенкаку, которые Китай считает своей территорией. Об этом сообщилив пресс-службе Пентагона.

«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого министры обсудили перебазирование американских военных, которые находятся в Японии. Стороны пришли к выводу, что перенос авиабазы Футэмма в Хэноко является единственным решением. Главы министерств также подтвердили намерение продолжать совместную работу для решения проблем ядерной угрозы со стороны КНДР.

Необитаемый архипелаг, как называют его японцы Сенкаку, а китайцы Дяоюйдао, перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны архипелаг находились под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, таким образом, в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова. Большее обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло после того, Токио в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.