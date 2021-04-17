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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм объяснил правила возврата средств туристам

Принятое правительством России решение о переносе и сокращении взносов в фонды «Турпомощи» подразумевает продление мер, которые были введены в 2020 году и чей срок истекал в апреле. В частности, туроператоры смогут рассчитаться с туристами за несостоявшиеся поездки с помощью средств фондов персональной ответственности. Об этом сообщили РБК в Ростуризме.

В ведомстве напомнили, что весной прошлого года кабмин отменил вносы туроператоров в резервный фонд «Турпомощи», а также принял решение о снижении и переносе выплат в фонды персональной ответственности на год.

«Туроператоры получили возможность воспользоваться средствами фондов персональной ответственности для расчета с туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры», — отметили в Ростуризме.

В ведомстве пояснили, что в обычном режиме у туроператоров нет такого права. Согласно закону, средства из фондов персональной ответственности могли быть использованы только при банкротстве туроператора.

Туроператоры сравнили цены на курортах России после ограничений с Турцией
Общество
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

Возможность рассчитаться с туристами при помощи средств из таких фондов способствовала стабильности отрасли и предотвращению банкротств, добавили в ведомстве.

По данным Ростуризма, в отрасли не было ни одного крупного банкротства. Помимо этого, объем обязательств туроператоров перед туристами стабильно уменьшался и за год сократился более чем в три раза.

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В то же время в ведомстве признали, что новые ограничения опять поставили туристическую отрасль в сложную ситуацию, и сейчас готовится новый пакет финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. В частности, он продлил освобождение туроператоров от взносов в резервный фонд «Турпомощи». Обычно размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Также для туроператоров сохранили возможность использовать средства фонда персональной ответственности, чтобы вернуть средства туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта прошлого года включительно.

Помимо этого увеличился срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь». Ранее он составлял две недели, а сейчас — один месяц. В кабмине эту меру объяснили тем, что туроператорам требуется больше времени на проведение необходимых расчетов.

Ростуризм туризм возврат средств
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