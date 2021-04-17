Ростуризм объяснил правила возврата средств туристам

Принятое правительством России решение о переносе и сокращении взносов в фонды «Турпомощи» подразумевает продление мер, которые были введены в 2020 году и чей срок истекал в апреле. В частности, туроператоры смогут рассчитаться с туристами за несостоявшиеся поездки с помощью средств фондов персональной ответственности. Об этом сообщили РБК в Ростуризме.

В ведомстве напомнили, что весной прошлого года кабмин отменил вносы туроператоров в резервный фонд «Турпомощи», а также принял решение о снижении и переносе выплат в фонды персональной ответственности на год.

«Туроператоры получили возможность воспользоваться средствами фондов персональной ответственности для расчета с туристами за несостоявшиеся из-за пандемии туры», — отметили в Ростуризме.

В ведомстве пояснили, что в обычном режиме у туроператоров нет такого права. Согласно закону, средства из фондов персональной ответственности могли быть использованы только при банкротстве туроператора.