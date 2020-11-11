В «Векторе» заявили об эффективности березового гриба против коронавируса

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Новое лекарство против коронавирусной инфекции может быть создано на основе чаги, так называемого березового гриба, растущего на деревьях. Об этом сообщила заведующая лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессор Тамара Теплякова, передает журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Специалисты «Вектора» заявили о перспективности в лечении COVID-19 водным экстрактом аптечной чаги. По результатам исследования, проведенного с клеточной культурой, он показал «высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2». Как отмечается в материале, Теплякова и ее коллеги также сами лечилась чагой, заразившись коронавирусом.

«Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — отмечается в сообщении.

«Вектор» подал заявку на патент «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2» на основе водного экстракта гриба. В заявке указаны несколько способов приготовления концентрата чаги, в том числе его можно изготовить дома. Как сказано в материале, в день можно употреблять 150–200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение суток. В холодильнике приготовленный дома экстракт хранится до двух недель.