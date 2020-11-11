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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» заявили об эффективности березового гриба против коронавируса

Фото: Jussi Nukari / ТАСС
Фото: Jussi Nukari / ТАСС

Новое лекарство против коронавирусной инфекции может быть создано на основе чаги, так называемого березового гриба, растущего на деревьях. Об этом сообщила заведующая лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессор Тамара Теплякова, передает журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Специалисты «Вектора» заявили о перспективности в лечении COVID-19 водным экстрактом аптечной чаги. По результатам исследования, проведенного с клеточной культурой, он показал «высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2». Как отмечается в материале, Теплякова и ее коллеги также сами лечилась чагой, заразившись коронавирусом.

«Благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — отмечается в сообщении.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Вектор» подал заявку на патент «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2» на основе водного экстракта гриба. В заявке указаны несколько способов приготовления концентрата чаги, в том числе его можно изготовить дома. Как сказано в материале, в день можно употреблять 150–200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение суток. В холодильнике приготовленный дома экстракт хранится до двух недель.

Ранее «Вектор» уже проверял свойства березового гриба против других вирусов. В частности, он оказался эффективен в лечении ВИЧ, герпеса и оспы.

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Фото:Silas Stein / Global Look Press

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная «Вектором», поступит в гражданский оборот еще до того, как завершатся ее пострегистрационные испытания. Пресс-служба «Вектора» уточняла РБК в начале ноября, что производство вакцины только началось, порядок ее распределения и направления в регионы будет определен к концу месяца.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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