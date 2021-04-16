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Ушаков передал послу США ответ на санкции против России

Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры Москвы на новые санкции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В соответствии с принятыми решениями помощник президента Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», — рассказал представитель Кремля.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Ответные меры на действия Соединенных Штатов президент Владимир Путин помимо всего прочего обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Накануне американский президент Джо Байден ввел новые санкции против России, в том числе против государственного долга. Американским банкам запретили покупать рублевые или нерублевые облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Министерством финансов. Также финансовым учреждениям запрещается предоставлять ссуды указанным российским структурам.

Кроме того, под ограничения попали более 30 граждан и организаций, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в выборы и ситуации вокруг Крыма. А из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов за «связь с российскими спецслужбами».

Российский МИД пообещал дать «решительный отпор» на действия американского руководства. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «ответ на санкции будет неотвратимым». О принципе взаимности напомнили и в Кремле, говоря о решении Вашингтона. Однако в администрации российского президента не увидели в санкциях угрозы для национальной экономики. Власти располагают всеми необходимыми инструментами для сохранения экономической стабильности, уверены в Кремле.

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Позже Байден не исключил введения новых антироссийских санкций, хотя и выразил надежду на «стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.

Юрий Ушаков ответные меры санкции США санкции против России
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