Ушаков передал послу США ответ на санкции против России
Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры Москвы на новые санкции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В соответствии с принятыми решениями помощник президента Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», — рассказал представитель Кремля.
Ответные меры на действия Соединенных Штатов президент Владимир Путин помимо всего прочего обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Накануне американский президент Джо Байден ввел новые санкции против России, в том числе против государственного долга. Американским банкам запретили покупать рублевые или нерублевые облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Министерством финансов. Также финансовым учреждениям запрещается предоставлять ссуды указанным российским структурам.