Ушаков передал послу США ответ на санкции против России

Кроме того, под ограничения попали более 30 граждан и организаций, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в выборы и ситуации вокруг Крыма. А из Вашингтона вышлют десять российских дипломатов за «связь с российскими спецслужбами».

Российский МИД пообещал дать «решительный отпор» на действия американского руководства. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что «ответ на санкции будет неотвратимым». О принципе взаимности напомнили и в Кремле, говоря о решении Вашингтона. Однако в администрации российского президента не увидели в санкциях угрозы для национальной экономики. Власти располагают всеми необходимыми инструментами для сохранения экономической стабильности, уверены в Кремле.

Позже Байден не исключил введения новых антироссийских санкций, хотя и выразил надежду на «стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.