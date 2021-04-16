Путин обсудил с членами Совбеза ответ на санкции США
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности ответные меры после новых санкций США, сообщает Кремль.
«Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, ответные меры на введенные накануне санкции США в отношении России», — говорится в сообщении.
Путин в начале совещания предложил поговорить «о военном строительстве, о строительстве военной организации государства».
15 апреля американский президент Джо Байден ввел новые ограничения в отношении России, которые, в частности, коснулись государственного долга. Так, американским банкам запрещено покупать облигации, выпущенные Банком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.