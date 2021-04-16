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Первые 100 дней Байдена ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза ответ на санкции США

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности ответные меры после новых санкций США, сообщает Кремль.

«Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, ответные меры на введенные накануне санкции США в отношении России», — говорится в сообщении.

Путин в начале совещания предложил поговорить «о военном строительстве, о строительстве военной организации государства».

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

15 апреля американский президент Джо Байден ввел новые ограничения в отношении России, которые, в частности, коснулись государственного долга. Так, американским банкам запрещено покупать облигации, выпущенные Банком России, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

Ряд граждан и организаций попали под санкции за причастность к вмешательству в американские выборы, а также к ситуации вокруг Крыма. Кроме того, из Вашингтона вышлют десять дипломатов, которых США считают «представителями российских разведслужб».

В Кремле, говоря о новых санкциях, напомнили о принципе взаимности. Окончательное решение об ответных мерах примет президент, сказал Песков.

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Действия США не представляют угрозы для макроэкономической ситуации в России, уверены в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно».

Владимир Путин санкции США санкции против России ответные меры
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