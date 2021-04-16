Путин обсудил с членами Совбеза ответ на санкции США

Ряд граждан и организаций попали под санкции за причастность к вмешательству в американские выборы, а также к ситуации вокруг Крыма. Кроме того, из Вашингтона вышлют десять дипломатов, которых США считают «представителями российских разведслужб».

В Кремле, говоря о новых санкциях, напомнили о принципе взаимности. Окончательное решение об ответных мерах примет президент, сказал Песков.

Действия США не представляют угрозы для макроэкономической ситуации в России, уверены в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно».