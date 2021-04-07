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СК начал проверку после отравления школьников на Сахалине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следователи начали поверку сообщений о госпитализации трех 13-летних учеников одной из средних школ Южно-Сахалинска с признаками медикаментозного отравления. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В ведомстве указали, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также проверку организовала прокуратура Южно-Сахалинска. В ведомстве отметили, что речь идет об отравлении учеников школы № 1 лекарственными средствами. Также в школу с проверкой выехала комиссия администрации Южно-Сахалинска, передает портал SKR.SU.

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Фото:СУ СК РФ по Ставропольскому краю

ТАСС со ссылкой на минздрав Сахалинской области сообщает, что подростков госпитализировали во время уроков. Их доставили в детскую областную больницу. Состояние школьников стабилизировано, угрозы их жизни нет.

В марте издание Sakhalinmedia сообщило, что в детском саду № 8 города Шахтерска на Сахалине были выявлены девять случаев заболевания кишечной инфекцией. Семерых детей госпитализировали, еще двое остались на амбулаторном лечении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В СК полагают, что заболевание детей связано с несоблюдением правил работниками детского сада.

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