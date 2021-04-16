Байден назвал США и Россию великими державами

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Джо Байден назвал Россию и США великими державами, которые несут ответственность за глобальную стабильность. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый дом.

«Президент [России Владимир] Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности и уверен, что он тоже», — добавил Байден, отметив, что разговор между ним и российским коллегой был открытым и уважительным.

Президент США также назвал схожую черту между россиянами и американцами. По его словам, это два «гордых и патриотичных народа», которые заинтересованны в мирном и безопасном будущем.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля. В Кремле заявили, что в ходе разговора обе стороны выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам России, США и всего мирового сообщества. Байден также предложил Путину провести личную встречу.

