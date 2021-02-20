«Авито» сообщило о быстром росте числа желающих поработать в такси

После начала пандемии COVID-19 россияне стали чаще ездить на такси и тратить на такие поездки больше денег. В результате выросло и число желающих поработать таксистами, свидетельствуют данные «Авито»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В условиях пандемии COVID-19 россияне стали чаще ездить на такси. Они, по подсчетам аналитиков Россельхозбанка, в 2020 году потратили на такси на 45% больше, чем годом ранее, при этом число самих поездок выросло более чем в полтора раза, на 52%. В этих условиях резко увеличилось и число желающих поработать таксистом: по данным «Авито», интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%.

При этом в некоторых городах спрос вырос еще сильнее:

в Самаре — на 61%;

в Ульяновске — на 62%;

в Кирове — на 63%;

в Сочи — на 67%;

в Калининграде — на 71%;

в Ижевске — на 110%.

«Рост стоимости перевозок и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали катализатором спроса на аренду автомобилей: для водителей работа в такси и курьерских службах становится способом быстрого заработка. В среднем по стране аренда автомобиля для работы в такси стоит порядка 1200 руб. в сутки, заработок водителя, особенно в периоды повышенного спроса, с лихвой покрывает эти затраты», — прокомментировал ситуацию руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Спрос на аренду такси продолжил расти и в начале 2021 года. В «Авито» это связывают с постепенным снятием введенных для борьбы с COVID-19 ограничений, что позволило россиянам вернуться в офисы и возобновить посещение ресторанов и баров; а также с приходом настоящей, со снегопадами и морозами, зимы.