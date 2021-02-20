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«Авито» сообщило о быстром росте числа желающих поработать в такси

После начала пандемии COVID-19 россияне стали чаще ездить на такси и тратить на такие поездки больше денег. В результате выросло и число желающих поработать таксистами, свидетельствуют данные «Авито»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В условиях пандемии COVID-19 россияне стали чаще ездить на такси. Они, по подсчетам аналитиков Россельхозбанка, в 2020 году потратили на такси на 45% больше, чем годом ранее, при этом число самих поездок выросло более чем в полтора раза, на 52%. В этих условиях резко увеличилось и число желающих поработать таксистом: по данным «Авито», интерес к объявлениям о сдаче автомобилей в аренду под такси по состоянию на середину февраля в среднем по России вырос за год на 51%.

При этом в некоторых городах спрос вырос еще сильнее:

  • в Самаре — на 61%;
  • в Ульяновске — на 62%;
  • в Кирове — на 63%;
  • в Сочи — на 67%;
  • в Калининграде — на 71%;
  • в Ижевске — на 110%.

«Рост стоимости перевозок и повышенный спрос, в том числе на услуги доставки, стали катализатором спроса на аренду автомобилей: для водителей работа в такси и курьерских службах становится способом быстрого заработка. В среднем по стране аренда автомобиля для работы в такси стоит порядка 1200 руб. в сутки, заработок водителя, особенно в периоды повышенного спроса, с лихвой покрывает эти затраты», — прокомментировал ситуацию руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Спрос на аренду такси продолжил расти и в начале 2021 года. В «Авито» это связывают с постепенным снятием введенных для борьбы с COVID-19 ограничений, что позволило россиянам вернуться в офисы и возобновить посещение ресторанов и баров; а также с приходом настоящей, со снегопадами и морозами, зимы.

По подсчетам экспертов «Авито», с начала 2021 года спрос на аренду автомобилей под такси вырос в среднем по России на 11%; при этом в Москве он подскочил более чем на треть. В топ-5 лидеров по росту спроса на аренду такси в текущем году также вошли:

  • Нижний Новгород — на 27%;
  • Екатеринбург — на 22%;
  • Воронеж — на 15%;
  • Краснодар — на 14%.
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Рост спроса на аренду машин под такси в прошлом году сопровождался и увеличением предложения (на 38%), однако в начале этого года число предлагаемых автомобилей сократилось в среднем по России на 3%, а в Москве — сразу на 13%.

«В период экстремальных снегопадов варианты с наиболее выгодными условиями аренды разлетались очень быстро», — отмечают аналитики «Авито».

«Мы можем подтвердить выводы «Авито»: действительно, сейчас высокий спрос на машины, поскольку арендные машины на рынке разобраны. По нашим данным, количество водителей за последнее время выросло, база водителей растет в результате роста нашего бизнеса и вследствие растущего спроса на аренду в такси», — заявил РБК представитель «Ситимобил».

Он также отметил, что аренда автомобилей у таксопарков «в силу особенностей российского законодательства» — один из наиболее распространенных способов начать работу водителем такси. Таким образом водитель получает возможность работать на машине с лицензией на пассажирские перевозки и правильно оформленными документами.

Собеседник РБК в еще одном агрегаторе такси связал рост количества объявлений с изменениями тарифов на их размещение на площадке HeadHunter, из-за чего «многим паркам стало выгоднее работать с «Авито».

По словам представителя «Яндекс.Такси», речь идет не о росте числа машин для такси, а о росте аренды машин для автокурьеров. «Этот тренд связан с возросшим спросом на доставку в городах-миллионниках. По его словам, число автокурьеров, зарегистрированных в «Яндекс Go», каждый месяц увеличивается более чем на 30%.

Авторы
Владислав Скобелев, Евгений Калюков
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