В Роструде назвали способ организовать дополнительный выходной день в мае
В ходе майских праздников работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные, передает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
«Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы», — указали в ведомстве. При этом такой выходной работодатель должен будет оплатить.
В случае организации внеочередного выходного надо будет в произвольной форме издать локальный нормативный акт, отмечают в Роструде. В документе надо будет указать, что такой день будет оплачен.
В Роструде также указали, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. День весны и труда придется на субботу. В связи с этим отдыхать россияне будут три дня — с 1 по 3 мая. При этом 30 апреля будет предпраздничным, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.