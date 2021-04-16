В Роструде назвали способ организовать дополнительный выходной день в мае

В ходе майских праздников работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные, передает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

«Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы», — указали в ведомстве. При этом такой выходной работодатель должен будет оплатить.

В случае организации внеочередного выходного надо будет в произвольной форме издать локальный нормативный акт, отмечают в Роструде. В документе надо будет указать, что такой день будет оплачен.

В Роструде также указали, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными. День весны и труда придется на субботу. В связи с этим отдыхать россияне будут три дня — с 1 по 3 мая. При этом 30 апреля будет предпраздничным, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.