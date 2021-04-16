Байден заявил о намерении встретиться с Путиным летом

Президент США Джозеф Байден предложил главе России Владимиру Путину провести личную встречу этим летом в Европе. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас», — сказал Байден.

По его словам, личное общение между лидерами двух государств необходимо для развития двусторонних отношений. Байден отметил, что Путин согласился с этой мыслью.

Главы России и США провели телефонный разговор 13 апреля. В ходе него Байден предложил Путину встретиться на территории «третьей страны».