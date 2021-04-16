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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден заявил о намерении встретиться с Путиным летом

Президент США Джозеф Байден предложил главе России Владимиру Путину провести личную встречу этим летом в Европе. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас», — сказал Байден.

По его словам, личное общение между лидерами двух государств необходимо для развития двусторонних отношений. Байден отметил, что Путин согласился с этой мыслью.

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Главы России и США провели телефонный разговор 13 апреля. В ходе него Байден предложил Путину встретиться на территории «третьей страны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на следующий день сказал, что время проведения встречи еще не определено. Он добавил, что «никто, конечно, спешить не будет». Песков назвал новым предложение провести встречу на нейтральной территории и пообещал, что Кремль изучит эту возможность.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что встреча может быть организована в ближайшие месяцы, в том числе летом.

Джо Байден встреча Владимир Путин
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