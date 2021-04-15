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Аксенов пошутил по поводу новых санкций США

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что очередные санкции США против России, под которые попали ряд граждан и организаций, причастных, по мнению Вашингтона, к «оккупации Крыма», — «обычная история». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Обычная история. Сегодня у меня возникает вопрос к некоторым коллегам, которые еще не в санкционном списке: как вы его миновали? Это шутка, конечно, но думаю, что все активные участники Крымской весны и ключевых проектов, связанных с российским Крымом, или уже внесены, или будут внесены в эти списки», — написал Аксенов.

Глава Крыма считает «санкционную истерику» Вашингтона свидетельством того, что «у врагов Крыма нет ни сил, ни возможностей» помешать развитию региона. Запад может «хоть каждый день» вводить ограничения, отметил он. Аксенов неоднократно становился фигурантом санкционных списков.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В санкционный список среди прочих попали глава компании «Мостотрест» Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по республике Леонид Михальчук и глава управления СК России по Крыму Владимир Терентьев, а также симферопольское СИЗО № 1. Часть из них попали под санкции в связи со строительством Керченского моста.

15 апреля американский президент Джо Байден расширил санкции против России, они коснулись государственного долга, а также ряда физических и юридических лиц.

Сергей Аксенов Крым санкции США
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