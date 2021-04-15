На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр

На юго-востоке Москвы загорелось административное здание, огнем охвачено около 400 кв. м., сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

Пожар возник в деревянной мансарде здания, расположенного по адресу: ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 7. Согласно «Google Картам», по этому адресу находится бизнес-центр «Золотое кольцо». Такой же адрес указан и на сайте бизнес-центра.

В ходе тушения из горящего здания спасли одного человека.

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