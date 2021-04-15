Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 76,98 (+1,3) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 92,23 (+1,69) Инвестиции, 13:06
РБК Pro: санкции против госдолга РФ. Что нужно знать инвестору Pro, 17:54 Образ вне времени: с чем носить классические вещи РБК и Универмаг «Цветной», 17:45 Минцифры сообщило об обсуждении новых требований для лицензий LTE Технологии и медиа, 17:43 На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Общество, 17:39 Почему в индустрии криптовалют больше не будет потрясений Крипто, 17:34 Захарова охарактеризовала санкции США фразой «наворотили» Политика, 17:26 МИД предупредил планирующих поездки за рубеж о рисках Политика, 17:20 СК попросил арест для предполагаемого убийцы вора в законе в фитнес-клубе Общество, 17:18 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 17:16 Минцифры объяснило введение «цифрового налога» для зарубежных ИТ-компаний Технологии и медиа, 17:16 УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбола по делу о договорных играх Спорт, 17:06 США ввели санкции против NewsFront и «защитников национальных ценностей» Политика, 17:03 ЦБ после санкций США напомнил об имеющихся у него инструментах Экономика, 16:56 Чек-лист по эффективному запуску мобильного приложения Pro, 16:47
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,23 +0,48% EUR/RUB ₽91,23 +0,32% EUR/USD $1,2 -0,08%
Общество ,  
0 

На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр

На юго-востоке Москвы загорелось административное здание, огнем охвачено около 400 кв. м., сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

Пожар возник в деревянной мансарде здания, расположенного по адресу: ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 7. Согласно «Google Картам», по этому адресу находится бизнес-центр «Золотое кольцо». Такой же адрес указан и на сайте бизнес-центра.

В ходе тушения из горящего здания спасли одного человека.

Материал дополняется

новости пожар бизнес-центр
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,23 +0,48% EUR/RUB ₽91,23 +0,32% EUR/USD $1,2 -0,08%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter