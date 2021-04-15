В Свердловской области нашли останки пятерых погибших при пожаре детей

Video

Останки пятого погибшего ребенка обнаружены на месте сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области, где произошел пожар. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает ТАСС. Позднее Горелых подввтердил эту информацию РБК.

«Фрагменты тела пятого погибшего ребенка обнаружены на месте крупного пожара в селе Бызово. Продолжается расследование всех обстоятельств ЧП», — сказал он.

Пожар произошел в частном доме в поселке Бызово Свердловской области, в нем погибли пять детей. Двое взрослых и два ребенка были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

В Минздраве региона уточнили, что госпитализированные взрослые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один из доставленных в больницу детей, 2017 года рождения, также в тяжелом состоянии, девочка 2021 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести.