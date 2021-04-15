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СК попросил арест для предполагаемого убийцы вора в законе в фитнес-клубе

Матлаб Султанов
Матлаб Султанов (Фото: Следственный комитет РФ)

Следственный комитет ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Об этом сообщила пресс-служба Хорошевского районного суда города Москвы.

«Следователь просит избрать в отношении Матлаба Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 12 июня 2021», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Султанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК (убийство) и ч.1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), максимальное наказание по которым предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый в убийстве вора в законе в фитнес-клубе Москвы признал вину
Общество

Гейдаров был застрелен 12 апреля в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в Москве. По версии следствия, убийца выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся.

Подозреваемый в его убийстве Султанов был задержан через два дня. Оперативники провели обыск в квартире, где он проживал. Султанов уже признал вину.

Подозреваемый утверждал, что убил Гейдарова по «личным мотивам». «Он ругал меня по телефону», — сказал тогда Султанов.

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РЕН ТВ передавал, что Султанов ранее уже был судим за убийство, которое он совершил в Азербайджане в 2008 году. По данным телеканала, тогда он зарезал свою сестру в ходе семейной ссоры.

арест вор в законе СК суд
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