СК попросил арест для предполагаемого убийцы вора в законе в фитнес-клубе

Матлаб Султанов (Фото: Следственный комитет РФ)

Следственный комитет ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Об этом сообщила пресс-служба Хорошевского районного суда города Москвы.

«Следователь просит избрать в отношении Матлаба Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 12 июня 2021», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Султанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК (убийство) и ч.1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), максимальное наказание по которым предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

Гейдаров был застрелен 12 апреля в фитнес-клубе, расположенном по улице Авиационной в Москве. По версии следствия, убийца выстрелил в мужчину не менее четырех раз, после чего скрылся.