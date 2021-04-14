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Подозреваемый в убийстве вора в законе в фитнес-клубе Москвы признал вину

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Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Алика Рыжего) в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, признал вину. Об этом сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.

«Да, мужчина признал вину», — сказала она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Матлаб Султанов. Он заявил, что причиной убийства стал личный конфликт, за содеянное он не получал ни от кого денег.

В Москве задержали мужчину из-за убийства вора в законе в фитнес-клубе
Общество
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На видео, опубликованном «Известиями», подозреваемый говорит, что убил Рыжего за то, что тот «ругал его по телефону». РЕН ТВ передает, что Султанов ранее уже был судим за убийство, которое он совершил в Азербайджане в 2008 году. По данным телеканала, он зарезал свою сестру в ходе семейной ссоры.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

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Гейдарова застрелили в тренажерном зале на Авиационной улице 12 апреля. СК завел дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Подозреваемого в его убийстве задержали накануне, в его жилище провели обыски.

Гейдаров в 2014 году был арестован по обвинению в ограблении продавца автомобиля. В 2016 году его приговорили к семи годам, однако в 2020 году освободили условно-досрочно.

По данным «Фонтанки», Гейдаров пережил три покушения. Он принадлежал к кругу криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), отмечает издание. Baza называет Альберта Рыжего первым вором в законе, которого выпустили по УДО.
 

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В Москве задержали мужчину из-за убийства вора в законе в фитнес-клубе
Общество
В московском фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
Общество
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