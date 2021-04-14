Подозреваемый в убийстве вора в законе в фитнес-клубе Москвы признал вину
Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Алика Рыжего) в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, признал вину. Об этом сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
«Да, мужчина признал вину», — сказала она.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Матлаб Султанов. Он заявил, что причиной убийства стал личный конфликт, за содеянное он не получал ни от кого денег.