МИД предупредил планирующих поездки за рубеж о рисках

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В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в мире любая зарубежная поездка сопряжена с большими рисками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.Трансляция размещена в Facebook ведомства.

«Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками, следует принимать во внимание все факторы и возможные сценарии развития событий при невозможности отменить или отложить подобный выезд», — заявила представитель МИД.

Захарова призвала при планировании путешествий следить за информацией Оперативного штаба и соответствующих ведомств — Ростуризма, Роспотребнадзора, Росавиации.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля до 1 июня из-за роста числа зараженных коронавирусом в Турции. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов. На это время туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров из России в Турцию.