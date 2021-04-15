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Пандемия коронавируса ,  
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МИД предупредил планирующих поездки за рубеж о рисках

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в мире любая зарубежная поездка сопряжена с большими рисками, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.Трансляция размещена в Facebook ведомства.

«Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками, следует принимать во внимание все факторы и возможные сценарии развития событий при невозможности отменить или отложить подобный выезд», — заявила представитель МИД.

Захарова призвала при планировании путешествий следить за информацией Оперативного штаба и соответствующих ведомств — Ростуризма, Роспотребнадзора, Росавиации.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля до 1 июня из-за роста числа зараженных коронавирусом в Турции. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов. На это время туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров из России в Турцию.

По данным Ассоциации туроператоров, с середины апреля по конец мая в Турцию должны были отправиться более 500 тыс. россиян. Они купили путевки примерно на 32 млрд руб.

В Ростуризм предложил уже купившим туры обменять их на путешествия внутри России.

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Источник: JHU
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Мария Захарова МИД России туризм путешествия
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