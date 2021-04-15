Общество , 15 апр, 15:50
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Военные провели в Подмосковье репетицию парада с участием пеших расчетов
В Московской области на полигоне Алабино военные провели тренировку пешей части парада Победы, сообщает Министерство обороны.
В этом году по Красной площади пройдут 37 пеших расчетов. В параде примут участие представители всех родов войск, учащиеся военных вузов, училищ, кадетских корпусов, представители «Юнармии», казачьего войска и силовых структур.
Впервые на параде покажут бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», отмечает военное ведомство.