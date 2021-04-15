Военные провели в Подмосковье репетицию парада с участием пеших расчетов

5 апреля на полигоне «Алабино» военные провели первую в этом году репетицию парада Победы.

Парад по случаю 76-летия Победы в Москве пройдет в обычном формате. В нем задействуют более 12 тыс. человек, более 190 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.