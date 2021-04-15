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Военные провели в Подмосковье репетицию парада с участием пеших расчетов

Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK
Фото: mil / VK

В Московской области на полигоне Алабино военные провели тренировку пешей части парада Победы, сообщает Министерство обороны.

В этом году по Красной площади пройдут 37 пеших расчетов. В параде примут участие представители всех родов войск, учащиеся военных вузов, училищ, кадетских корпусов, представители «Юнармии», казачьего войска и силовых структур.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Впервые на параде покажут бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», отмечает военное ведомство.

5 апреля на полигоне «Алабино» военные провели первую в этом году репетицию парада Победы.

Парад по случаю 76-летия Победы в Москве пройдет в обычном формате. В нем задействуют более 12 тыс. человек, более 190 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

парад Победы репетиция
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