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Прокурор запросил более 4 лет сбившему пешеходов в Москве рэперу Гулиеву

Эльмин Гулиев
Эльмин Гулиев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Прокурор попросил суд приговорить рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в Москве, к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда столицы.

«Прокурор запросил четыре года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

ДТП с участием Гулиева в центре Москвы произошло 21 сентября 2020 года. Кроссовер Infiniti, за рулем которого был рэпер, сбил двух человек, двигавшихся по пешеходному переходу на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, а затем врезался в здание. В результате пострадали три человека, в том числе девушка, находившаяся в Infiniti.

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Департамент транспорта сообщал, что ДТП произошло по вине водителя Infiniti, который проехал на красный свет. По данным СК России, в момент аварии мужчина был под воздействием наркотиков.

В отношении него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения).

Сам Гулиев говорил, что он уходил от удара машины, которая внезапно выехала на перекресток. Он признал вину, но заявил, что был трезв. Тогда суд арестовал его на два месяца.

14 апреля 2021 года потерпевшие предъявили Гулиеву иск о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн руб., передал ТАСС.

Прокуратура наказание рэпер ДТП Москва новости
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