Прокурор запросил более 4 лет сбившему пешеходов в Москве рэперу Гулиеву

Эльмин Гулиев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Прокурор попросил суд приговорить рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в Москве, к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда столицы.

«Прокурор запросил четыре года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

ДТП с участием Гулиева в центре Москвы произошло 21 сентября 2020 года. Кроссовер Infiniti, за рулем которого был рэпер, сбил двух человек, двигавшихся по пешеходному переходу на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, а затем врезался в здание. В результате пострадали три человека, в том числе девушка, находившаяся в Infiniti.

Департамент транспорта сообщал, что ДТП произошло по вине водителя Infiniti, который проехал на красный свет. По данным СК России, в момент аварии мужчина был под воздействием наркотиков.