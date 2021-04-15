В Красноярском крае завели уголовное дело за нападение на врача

Фото: Максим Туманов / ТАСС

В больнице города Заозерного Красноярского края пьяный молодой человек ударил хирурга, когда тот хотел оказать ему помощь, против него завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Накануне в приемный покой больницы пришла пьяная компания мужчин с требованием оказать медицинскую помощь одному из них, который упал и поранил себе лоб. По словам медсестры, молодые люди шумно вели себя возле здания больницы и били окна в приемном покое, уточняет полиция.

Хирург приемного отделения пообещал помочь пострадавшему молодому человеку и пошел в ординаторскую, чтобы выполнить необходимые приготовления. За ним последовал один из них и начал хамить врачу. На просьбы успокоиться молодой человек отреагировал тем, что «причинил врачу телесные повреждения».

Главный врач больницы Елена Зюзя рассказала, что после нападения хирург «в полном порядке и чувствует себя хорошо», сообщает местный портал NGS24.RU.