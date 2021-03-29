Россияне оценили работу провизоров в пандемию выше работы врачей

Кроме того, с точки зрения 45,6% опрошенных, Россия на сегодняшний день прошла пик распространения вируса — эпидемия, по их мнению, далее пойдет на спад.

У каждого второго участника опроса (54,4%) среди друзей, родственников или знакомых есть переболевший COVID-19, еще 47% знают соседей, коллег по работе или других людей из своего круга, которые столкнулись с вирусом. Только у 13% россиян не было случаев соприкосновения с вирусом (полгода назад, в сентябре, доля таких людей составляла 44,4%).

Каждый третий житель России, который переболел коронавирусом, оценил состояние во время болезни как средней тяжести (37,5%) или тяжелое (33%). Доля тех, кто перенес заболевание бессимптомно или крайне тяжело, относительно мала — 5,3 и 7,9% соответственно.

Личный опыт повышает сознательность, и рост доли тех, кто ответственно соблюдает меры профилактики, происходит параллельно с распространением заболевания и информации о нем, объясняет заместитель директора дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов. «Чем меньше людей, в окружении которых нет случаев заболевания, тем более ответственно соблюдаются меры профилактики. Уже редкий человек может сказать, что не знает никого, кто перенес бы коронавирус. И если в группе, которая столкнулась с заболеванием среди знакомых, более 70% носят защитные маски вне дома, то среди тех, кто не сталкивался с заболеванием в окружении, маски носят только 30%», — говорит Артамонов.

Меры предосторожности стали соблюдаться лучше

В большинстве своем те, кто считает, что болел коронавирусом, вызывали врача на дом (59,6%), анализы сдавал 71%. При этом каждый четвертый не соблюдал домашний карантин во время болезни. Однако исследователи отмечают, что население за год пандемии постепенно научилось ответственно относиться к профилактическим рекомендациям: 63,5% продолжают носить маски вне дома, 62,6% чаще моют руки, а почти каждый второй (46,5%) избегает общественных мест — баров и ресторанов.

На начало марта наиболее вероятными причинами распространения коронавируса респонденты считают открытие границ (65,6%), общественный транспорт (64,6%) и несоблюдение мер профилактики. Половина опрошенных винит в повышении числа заболевших работу ресторанов, баров, кинотеатров (49%), а также работу торговых центров и крупных магазинов (42,2%).

По мнению профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, сам факт открытия границ не так опасен, так как вирус уже давно распространяется внутри страны. «А вот привезти новый вариант вируса, например южноафриканский или британский, с новыми неприятными свойствами вполне возможно. Несоблюдение мер профилактики — это относительно важный фактор. По моим наблюдениям, люди соблюдают их лучше, чем в начале пандемии. Да, кто-то спускает маску, но в целом ситуация улучшилась», — считает он.

Автор исследования Руслан Артамонов поясняет, что россияне, видя, что распространение коронавируса продолжается, а темпы вакцинации пока низкие, верят, что коллективный иммунитет выработается быстрее.

Ключевым фактором в победе над коронавирусом россияне считают выработку коллективного иммунитета (25,3%). В том, что именно массовая вакцинация поможет побороть вирус, россияне сомневаются, такой вариант ответа выбрали только 18,4% россиян. Аграновский подчеркивает, что выработка естественного иммунитета может даться «слишком дорогой ценой». «Поэтому нужно вакцинироваться, сами российские вакцины безопасны и эффективны», — уверен он.

О том, что жители России стали ответственнее относится к соблюдению мер профилактики, говорит и высокая доля респондентов, которые продолжают эти меры соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничений: 75,2% опрошенных готовы пользоваться масками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Отказаться от посещения баров готовы более половины опрошенных — 76,1%. Еще 55,7% готовы отказаться от использования общественного транспорта.

Фармацевты получили оценки выше, чем врачи

Врачи, которые работали в стационарах с заболевшими, получили высокую оценку населения в рамках борьбы с пандемией, отмечается в исследовании. 40% опрошенных оценивают их работу на «хорошо» и «отлично». Оценку выше (54,2%) получили только работники аптек. «Скорее всего, ввиду коммерческой специфики работы они оказались более клиентоориентированными и обходительными», — говорится в исследовании. Чуть меньше работников стационаров положительных оценок своей деятельности получили работники скорой помощи и участковые врачи, которые оказались также в близком контакте с заболевшими: 37,8% опрошенных оценили их работу на «хорошо» и «отлично».

Самые низкие оценки получили медицинские специалисты, которые не работали с заболевшими. Лишь каждый четвертый оценил их работу на «хорошо» и «отлично», а 23% и вовсе оценили их работу во время пандемии неудовлетворительно.

Потребитель оценивает скорее сервисную составляющую, чем знания медиков или качество их работы с точки зрения назначения лечения, говорит президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. «То есть оценивают, насколько они были вежливы, сделали ли хорошее предложение. Для работников аптек это возможность предложить лекарства, которые сейчас рекомендованы для лечения коронавируса. К тому же те россияне, которые не были госпитализированы, могли представить себе труд медработников красной зоны, только исходя из телевизионных сюжетов, а показывалось далеко не все», — резюмировал Гальперин.