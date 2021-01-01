В Екатеринбурге мужчина напал на приехавших к его жене врачей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге мужчина напал на медиков скорой помощи, которые приехали по вызову к его жене, заразившейся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает главное следственное управление СК по Свердловской области.

По данным следователей, инцидент случился в ночь на 21 ноября в одной из квартир по улице Сурикова. Мужчина напал двух женщин-медиков. В результате одна из них получила травмы.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснятся все обстоятельства инцидента, сообщили в ведомстве. Для определения степени тяжести вреда, причиненного сотруднице скорой помощи, проведут экспертное исследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

21 ноября в Волгограде мужчина напал на полицейских. Сотрудники ГИБДД остановили его за нарушение правил дорожного движения, однако тот не подчинился их требованиям и попытался уехать. При задержании он нанес травму одному из полицейских, после чего второй выстрелил ему в ногу.