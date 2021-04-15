Минтруд пообещал вернуть рынок труда к показателям 2019 года

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В Минтруде пообещали восстановить рынок труда до допандемийного уровня, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что в настоящее время во всех субъектах проводятся мероприятия региональных программ, которые направлены на восстановление численности занятого населения.

Наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения намеченной цели вызывают регионы, где количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Это связано с экономической ситуацией, отметили в ведомстве. При этом в таких субъектах есть «дорожные карты» по восстановлению занятости, а также предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.