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Минтруд пообещал вернуть рынок труда к показателям 2019 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Минтруде пообещали восстановить рынок труда до допандемийного уровня, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В министерстве также рассказали, что в настоящее время во всех субъектах проводятся мероприятия региональных программ, которые направлены на восстановление численности занятого населения.

Наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения намеченной цели вызывают регионы, где количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Это связано с экономической ситуацией, отметили в ведомстве. При этом в таких субъектах есть «дорожные карты» по восстановлению занятости, а также предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.

При этом в отдельных регионах к допандемийным показателям уже удалось вернуться. В пример в министерстве привели Калужскую область.

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В конце января президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы. Он отметил улучшение ситуации на рынке труда за последние месяцы, однако, по его словам, она пока остается достаточно напряженной. «Потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до, по-моему, 6,6%. Сейчас где-то 5,9% — т.е. снижение идет уровня безработицы», — сказал глава государства.

Минтруд рынок труда пандемия Владимир Путин безработица
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